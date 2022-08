Vibez Festival: aucun plan B trouvé

Valais : Vibez Festival: les organisateurs n’ont pas trouvé de plan B

Cette fois c’est certain: Gims, Naps et Soso Maness ne monteront pas sur la scène de la première édition du Vibez Festival. Après deux refus des autorités communales de Port-Valais, les organisateurs de l’événement n’ont pas réussi à trouver un autre lieu pour accueillir les artistes et le public. «Les délais étaient trop courts», déclarent-ils.