Pédocriminalité : Vibrant appel pour faire de l’Eglise «une maison fiable»

Au lendemain du rapport affligeant sur la pédocriminalité, deux voix autorisées du christianisme français appellent à ouvrir une «Convention des baptisés et baptisées» pour faire renaître l’Eglise .

Pour Christine Pedotti et Anne Soupa, «le poids de l’autorité hiérarchique et l’usage abusif de la notion d’obéissance ont largement contribué au désastre qui est désormais dévoilé».

«Nous devons prendre des décisions adaptées à la catastrophe que nous découvrons. Les règles actuelles d’exercice de l’autorité, du pouvoir et des responsabilités qui ont permis ce désastre ne permettront pas d’y remédier. Le temps des bonnes résolutions est terminé. Il faut agir, vite et bien. Disparaître ou renaître, il faut choisir», ajoutent-elles.

Elles appellent à laisser «au vestiaire (...) les titres, les crosses, les mitres et les cols romains» afin de faire de l’Eglise «une maison fiable». «Ensemble, frères et sœurs, dans l’humilité qui convient face au drame des victimes, revêtons notre seul vêtement de travail, le vêtement blanc de notre baptême et ouvrons une «Convention des baptisés et baptisées», qui «mènera à bien ce travail», lancent-elles.