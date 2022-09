Animation : «Vice-versa» aura une suite en 2024

En 2015, les spectateurs découvraient «Vice-versa», un film mettant en scène une fillette prénommée Riley et ses émotions – Joie, Tristesse, Peur, Colère et Dégoût – personnifiées. Succès critique et public, le long métrage avait reçu l’Oscar du meilleur film d’animation en 2016. Vendredi 9 septembre 2022, lors de la convention D23 à laquelle participait Harrison Ford, Disney a annoncé qu’une suite de «Vice-versa» était en préparation et qu’elle sortirait à l’été 2024.