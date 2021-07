Unesco : Les grandes villes d’eau d’Europe inscrites au Patrimoine mondial

Le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco a reconnu samedi la valeur universelle de onze villes d’eau, fleurons du thermalisme européen très en vogue entre le début du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle.

Le Comité du Patrimoine a reconnu la valeur universelle de ces villes qui bien que «différentes… se sont développées autour de sources d’eau minérale, qui ont été le catalyseur d’un modèle d’organisation spatiale dédié aux fonctions curatives, thérapeutiques, récréatives et sociales».

Un témoignage exceptionnel

Ces «eaux» ont donné leur cachet à ces villes, en couplant activités à visées thérapeutiques à des activités de loisir, dans un environnement composé de parcs urbains et de promenades prisés des curistes, mais aussi théâtres et salles de concerts par exemple. Elles présentaient «un important échange d’idées innovantes qui ont influencé le développement de la médecine, de la balnéothérapie et des activités de loisirs».