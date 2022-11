Tragique accident de ski: Vicky Krieps évoque pour la première fois son «âme soeur» Gaspard Ulliel

Tragique accident de ski : Vicky Krieps évoque pour la première fois son «âme sœur» Gaspard Ulliel

Dans une interview, la Luxembourgeoise parle de manière poignante de l’acteur français, mort dans un accident de ski à 37 ans, en janvier dernier.

Dans la bande-annonce du film «Plus que jamais», qui les réunit. Capture d’écran YouTube

Réalisé par Emily Atef, «Plus que jamais», met en scène la Luxembourgeoise Vicky Krieps. Elle incarne une jeune femme malade qui décide d’arrêter ses traitements et de fuir en Norvège, avec son amoureux, pour vivre à fond et en toute insouciance, ses derniers moments. Son compagnon à l’écran, c’est Gaspard Ulliel, décédé dans un accident de ski à 37 ans, en janvier 2022, et dont ce film restera le dernier tournage. Mais loin des caméras, l’actrice partageait également la vie du comédien français.

«Je suis très heureuse de savoir qu’il a pu faire ce tournage et ce voyage», confie Vicky Krieps, dans Le Parisien, mercredi. L’actrice se livre pour la première fois sur son partenaire disparu. «Il incarnait la poésie malgré lui (…) Gaspard était comme moi un fou de nature, on faisait de très longues marches ensemble, du kayak. On avait une façon de voir la vie plus complexe. On ne peut pas toujours expliquer les choses, mais on peut les vivre».



«Une fusion? Oui»

Et la Luxembourgeoise va plus loin dans l’évocation de Gaspard Ulliel: «Il fait tous les jours partie de ma vie. Une fusion? Oui. On dit âme sœur aussi, quand il s’agit d’un homme et une femme, on peut dire ça? Eh bien c’était nous, alors», a-t-elle affirmé, sans toutefois confirmer les rumeurs qui courent depuis le décès de l’acteur d’une relation plus intime entre eux. Rumeurs qu’avait alimentées son silence lors du dernier festival de Cannes, où «Plus que jamais» était également présenté. «Je n’étais pas prête à parler de Gaspard, la personne la plus importante pour moi n’était pas à côté de moi pour défendre le film et je ne savais pas comment faire».

L’actrice luxembourgeoise, actuellement en tournage au Mexique pour un western de Viggo Mortensen, dit avoir désormais «accepté» le décès de Gaspard Ulliel, qui a été «le premier à me dire que j’étais une vraie artiste». «Il me nourrit totalement, il m’a donné quelque chose pour que je continue à vivre», appuie-t-elle dans Le Parisien, avec un mot pour la famille et tous les amis de Gaspard.