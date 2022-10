GHB: Victime d’agression à la seringue, dissuadée de porter plainte par la police

Vaud : Victime d’agression à la seringue, dissuadée de porter plainte par la police

En rentrant d’un bal de jeunesse, ce printemps à Arnex-sur-Orbe (VD), une jeune Urbigène s’est plainte à ses parents d’étourdissements et de nausées. A l’hôpital, le personnel soignant a bien constaté une trace de piqûre sur la jeune fille encore mineure. La police est venue recueillir son témoignage, raconte «24 heures», mais l’inspecteur en charge a découragé la victime et ses parents de déposer une plainte pénale, disant que ce n’était «pas nécessaire pour l’instant». Seule une analyse VIH a été menée et un échantillon de sang conservé. La recherche de substance telle que le GHB, elle, n’est faite que sur demande d’un procureur dans le cadre d’une procédure pénale, ou alors aux frais du demandeur.