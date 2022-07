BTS : Victime de cyberharcèlement

Le groupe BTS est la cible d’insultes et de menaces répétées sur le Net. Son label demande de l’aide aux fans pour y mettre fin.

Rien ne va plus depuis que le groupe de K-pop BTS a annoncé une pause pour que chacun de ses membres se focalise sur son propre parcours . Selon le label du boys band sud-coréen, Big Hit Music, les sept chanteurs sont désormais victimes de cyberharcèlement. Afin d’y remédier, la maison de disques a demandé aux fans de l’aider à supprimer «ces publications malveillantes» sur les réseaux sociaux, rapporte « Billboard ». Pour ce faire, une adresse e-mail est à leur disposition pour signaler ces abus.

Et cela a plutôt bien marché: des plaintes pénales contre des publications contenant des attaques personnelles et de la diffamation ont été déposées grâce à de nouvelles informations collectées par les admirateurs de BTS. D’après la société, certains messages, provenant de dizaines d’adresses IP différentes, ont «un contenu extrêmement malveillant et délirant». Pour le label, il n’y aura «aucune clémence» pour les haters.