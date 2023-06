Lizzo: Victime de grossophobie, elle évoque sa fin de carrière

Lizzo est depuis trop longtemps, au mieux, interrogée sur son poids, au pire, insultée pour son physique. L’Américaine, qui redonne confiance à des personnes rondes grâce à l’émission «Watch Out for the Big Grrrls», en a marre et l’a fait savoir sur Twitter, le 31 mai 2023. «Je viens de me connecter et c’est le genre de merde que je lis à mon sujet au quotidien», a écrit la star en postant une capture d’écran d’une publication sur laquelle on peut voir: «Comment Lizzo peut-elle être toujours si grosse alors que sur scène, elle bouge constamment et beaucoup? Je me demande ce qu’elle doit manger…». Une question à laquelle un internaute s’est permis de répondre en commentaire qu’elle avalait «trop de fast-foods».