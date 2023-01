Sam Smith : Victime de grossophobie par ses pairs

Le clip du nouveau single de Sam Smith, «I’m Not Here To Make Friends» a créé la polémique sur le Net. La raison? On y voit l’artiste britannique de 30 ans, qui a eu envie de se réinventer avec son dernier album en date «Gloria» , porter des tenues plus extravagantes les unes que les autres. Dans une scène, Sam, qui se définit comme non-binaire , apparaît avec un corset et des patchs collés sur ses tétons. Etonnamment, de nombreuses personnes de la communauté LGBT, particulièrement choquées par ce look, ont envoyé des commentaires grossophobes à son encontre.

Face à ces critiques, des fans gays de l’interprète du tube «Stay With Me», ont pris sa défense. «Les homos grossophobes et haineux se moquent de Sam Smith dans cette tenue, mais si un gay musclé portait ce même corset, ils seraient tous émoustillés», a tweeté l’un d’eux. D’autres ont fait la comparaison avec Harry Styles, qui porte souvent des vêtements et accessoires considérés comme féminins. Ils ont constaté que le chanteur de One Direction ne subissait pas le même sort que l’ex de l’acteur Brandon Flynn. «Harry Styles, un homme hétéro qui montre sa féminité et qui porte des robes dans des vidéos se fait féliciter pour cela. Mais Sam Smith, une personne non binaire qui fait la même chose se fait blâmer pour ça. Les réseaux sociaux me rendent malade», a déploré l’un d’eux. «Si Sam Smith était mince et hétéro, personne ne se moquerait sur sa façon de s’habiller. Si Harry Styles portait les mêmes tenues sur une couverture de magazine, vous diriez tous que c’est génial. Quoi qu’il en soit, soutenez les gros homosexuels», a renchéri un autre.