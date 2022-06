Montreux (VD) : Victime de harcèlement? Demandez «Angela»

Comme chaque été, la Commune de Montreux déploie un dispositif de prévention afin de garantir sécurité, respect et propreté. Et pour la première fois, elle encadrera les victimes de harcèlement de rue.

La période estivale coïncide avec la saison des soirées en plein air, des festivals et autres événements conviviaux. Et afin qu’habitants, festivaliers et touristes puissent cohabiter dans le respect et la tolérance, la Commune de Montreux, en collaboration avec l’Association Sécurité Riviera (ASR), a mis sur pied un dispositif de prévention jusqu’au mois de septembre. Un accent sera mis sur la période du Festival de Jazz, qui ouvre ses portes le 1er juillet.