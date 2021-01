Microsoft : Victime de la pandémie, «Minecraft Earth» fermera en juin

Le studio Mojang a annoncé que son jeu en réalité augmentée, lancé un peu plus d’un an, cessera de fonctionner dans six mois.

Le jeu avait été lancé en novembre 2019. Mojang

Cela n’aura pas duré longtemps pour «Minecraft Earth». Lancée en novembre 2019, cette déclinaison en réalité augmentée sur mobile du populaire jeu d’aventure et de construction va bientôt tirer sa révérence. Le studio Mojang, propriété de Microsoft depuis 2014, a annoncé qu’il fermera les serveurs du titre le 30 juin.

Ses développeurs expliquent que la pandémie de coronavirus a eu raison du jeu vidéo. Il nécessite en effet que les joueurs se déplacent et collaborent en extérieur, son concept rappelant celui de «Pokémon Go». «Deux choses qui sont devenues presque impossibles dans la situation mondiale actuelle», notent-ils amèrement dans un communiqué. «En conséquence, nous avons pris la décision difficile de réaffecter nos ressources à d’autres domaines qui apportent de la valeur à la communauté Minecraft, et de mettre fin au support de Minecraft Earth en juin 2021.» À compter du 1er juillet, il ne sera plus possible de télécharger le jeu, ni d’y jouer. Microsoft supprimera également toutes les données des joueurs.

Le jeu a reçu sa dernière mise à jour mardi dans le but de rendre ses derniers mois de vie «aussi amusants que possible», a annoncé l’équipe de Minecraft sur Twitter. Dans le détail, le correctif supprime entre autres les transactions avec de l’argent réel, réduit drastiquement le coût des rubis ainsi que le temps nécessaire pour fabriquer des éléments.