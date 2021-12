Féminicide à Zurich : Victime de l’extrême violence d’un partenaire qu’elle voulait quitter

Un quadragénaire a écopé de 16 ans de prison et 15 ans d’expulsion de Suisse pour avoir tué sa compagne à coups de poing et de pied.

Vu le nombre de blessures, le tribunal a exclu le décès causé par des chutes. «Les blessures indiquent des coups de poing et de pied» a déclaré le juge. L’alcoolémie élevée de la victime n’a pas causé son décès. En conclusion, le magistrat a déclaré: «Le tribunal est convaincu que vous avez été assez violent pour infliger à cette femme des blessures mortelles.»

L’acte d’accusation fait froid dans le dos. Parmi la vingtaine de blessures infligées, des hémorragies sur presque tout le corps, notamment à la tête, au cœur et au foie ont été découvertes durant l’autopsie de la victime. Elle a également eu plusieurs côtes cassées et ses poumons ont été endommagés. C’est le prévenu lui-même qui a appelé les secours, et selon ces derniers, il continuait de la frapper lorsque les ambulanciers tentaient de la réanimer. Elle décédait le lendemain à l’hôpital.