Disney défend Moses Ingram, cible de racisme

Moses Ingram : Victime de racisme, elle est défendue par Disney

Depuis qu’elle apparait en méchante dans la série «Obi-Wan Kenobi», produite par Disney, Moses Ingram subit des attaques racistes. Le studio est monté au front.

La comédienne américaine de 29 ans, qui nous a accordé une interview récemment, est la cible d’un torrent d’insultes sur les réseaux sociaux. En cause: son rôle de méchante dans la série «Obi-Wan Kenobi», dérivée de la saga «Star Wars», diffusée depuis peu sur Disney+. Moses Ingram a relayé certains propos haineux en story Instagram. Dans la foulée, le compte Twitter de «Star Wars», dont la franchise est la propriété de Disney, a réagi: «Il y a plus de 20 millions d’espèces dans la galaxie de «Star Wars». Ne soyez pas racistes. Nous sommes fiers d’accueillir Moses Ingram dans la famille et nous avons hâte que l’histoire de Reva (ndlr: le nom de son personnage) se développe. Si quelqu’un a l’intention de lui faire sentir qu’elle n'est pas la bienvenue, nous n’avons qu’une chose à dire: nous résistons».