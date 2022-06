Cindy Bruna : Victime de racisme et de violences

Le top model Cindy Bruna a vécu l’enfer pendant sa scolarité, ainsi qu’au sein de sa famille.

Si Cindy Bruna, qui ne se voit pas comme une femme-objet , vit aujourd’hui un rêve éveillé grâce à son succès dans la mode, elle a vécu un véritable cauchemar pendant sa jeunesse. Dans le livre qu’elle vient de sortir, «Le jour où j’ai arrêté d’avoir peur», le top model, dont le père est franco-italien et la mère congolaise, raconte avoir été la cible de critiques racistes durant sa scolarité. «Je ne m’en rendais pas compte parce que je ne savais pas ce que c’était. On ne me l’avait jamais expliqué, confie-t-elle dans « Public ». On m’appelait «baguette grillée». «Grillée» parce que je suis métisse et «baguette» parce que je suis très fine. Mais ça ne me touchait pas, parce que je vivais pire à la maison.»

En effet, quand Cindy rentrait chez elle, son beau-père lui faisait vivre un enfer, ainsi qu’à sa mère. «C’est tout le piège… On a vécu de très belles vacances, des moments de paix et puis des déferlements de haine. Je pense que ma mère voulait croire qu’elle pouvait le guérir de tous ses démons. Et puis l’alcool reprenait le dessus et on redoutait les soirs où il rentrait tard et où tout pouvait basculer pour ma mère. Des violences physiques, verbales, sexuelles.» Cindy se rappelle que l’ancien compagnon de sa mère était aussi raciste avec cette dernière: «Elle endurait ses colères, même quand, à table, il la traitait de «négresse». Aujourd’hui, j’ai compris qu’en tant que femme noire elle subissait le double préjudice d’une violence sexuelle et raciale.»