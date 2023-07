Festival du Gurten: Victime de racisme, un stand a fermé ses portes en urgence

Le lieu, dédié aux femmes noires, a décidé de fermer ses portes plus vite que prévu en raison de racisme et de violence envers ses employés.

Le stand de Café Révolution au Gurten. Capture d’écran Instagram

Le Festival du Gurten, qui vient de se terminer à Berne, a enregistré une affluence record pour ses 40 ans avec 98’500 entrées. Mais la manifestation a été entachée par un gros souci au «Café Révolution», un lieu de rencontre culturel bernois qui y tenait un stand. Le collectif de femmes a décidé de fermer immédiatement ses portes, samedi, après des actes de racisme et de violence envers ses employés.

Cette année, le Gurten avait en effet décidé de s’associer au mouvement via la consigne des verres en plastique et des couverts. Les festivaliers pouvaient choisir de faire don de cette caution au profit de «Café Révolution», un collectif né autour des manifestations mondiales «Black Lives Matter» en 2020. À Berne, il a mis en place un espace de sécurité destiné aux personnes victimes de racisme et de sexisme, en particulier les femmes noires.

Niveau de violence et de racisme au-delà de tout

«Nous étions conscients dès le départ que dans le cadre d’un festival, des comportements abusifs et discriminatoires étaient à prévoir. Des précautions ont été prises en conséquence», a écrit sur Instagram le collectif. «Mais le niveau de violence et de racisme auquel nous avons été confrontés était au-delà de ce que nous voulions faire vivre à notre équipe et à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, en toute bonne conscience, prendre la responsabilité d’exposer une équipe de personnes à cela», a-t-il ajouté, sans préciser ce qui s’est concrètement passé.

Le Festival du Gurten a soutenu la décision du centre de fermer plus tôt et indique prendre la question très au sérieux. «Nous sommes extrêmement désolés que certains visiteurs se comportent ainsi», a déclaré la porte-parole Lena Fischer. «Nous voulons que tout le monde soit en sécurité et à l’aise ici.»

Le festival a indiqué tout faire pour protéger les visiteurs et les employés contre le harcèlement. «Différentes équipes travaillent dessus et nous avons mis en place des adresses e-mail et des numéros de téléphone que vous pouvez contacter si vous vous sentez mal à l’aise, s’il se passe quelque chose», explique-t-elle encore.

