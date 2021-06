Louane : Victime de sexisme dans sa carrière

La chanteuse Louane déplore que les hommes bénéficient de privilèges que les femmes n’ont pas dans le showbiz.

Louane a beau connaître un immense succès, tout n’est pas si rose dans sa carrière. La raison? Elle déplore que les artistes féminines ne soient pas traitées de la même façon que leurs collègues masculins. «Le sexisme que j’ai vécu dans le monde de la musique, ça a toujours été de l’apparence», confie-t-elle au média digital Simone. Depuis ses débuts dans le showbiz, la chanteuse révélée à l’âge de 16 ans dans «The Voice», en 2013, a vécu des situations qui l’ont interpellée: «Si un gars arrive en jogging et fait sa performance… trop cool. Si t’es une meuf, c’est différent, on te demande d’être apprêtée tout le temps. T’as une heure et demi de préparation alors qu’un gars, il va arriver quinze minute avant de chanter, de monter sur scène et il s’en fout quoi.» Pour la Française de 24 ans, cette réalité est «une des parties les plus compliquées» de son métier.