Barbara Pravi a été la victime de violences conjugales

La Française s’est souvenue d’une crise de jalousie de son compagnon qui l’a particulièrement marquée. «À une soirée, j’ai dansé avec un mec. Quand on est arrivé chez lui (ndlr: son petit ami), il m’a insultée puis m’a mise par terre, s’est mis sur moi et a commencé à me frapper. Quand je me suis relevée, il m’a dit: «Je ne veux plus jamais te revoir, dégage», a-t-elle raconté en précisant qu’elle s’était sentie fautive par ce qui venait de se passer. Elle est revenue le lendemain avec des fleurs pour s’excuser. «J’étais persuadée que c’était ça l’amour. J’ai compris que non quand je me suis pris un coup et que je suis tombée sur le coin du lit et que ça aurait pu me faire le coup du lapin. Et je me suis dit: «OK, là, tu aurais pu mourir. »