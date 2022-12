Sacha Buyse : Victime de violences conjugales, il révèle son calvaire

Le Belge de 31 ans, qui s’est offert un nouveau fessier, a partagé des photos glaçantes de son corps et de son visage ensanglantés et tuméfiés sur le réseau social. Son but: briser enfin le silence sur l’enfer qu’il vit et dénoncer le comportement de son copain. «Plus jamais! Maintenant que je me suis réveillé, que j’ai enfin compris que ce n’était pas normal, et que ce n’est pas un cadeau ou un bisou qui va me calmer, j’ai décidé de partager mon histoire», a-t-il expliqué en légende des clichés.