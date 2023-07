Nicolas Anselmo: Victime d’homophobie, il a pensé au pire

Le Français de 25 ans est notamment revenu sur sa scolarité difficile durant laquelle son look original et son homosexualité ont provoqué la haine de ses camarades. «On m’insultait, on me traitait de pédé. On me crachait dessus. On me demandait si j’étais une fille ou un garçon», a-t-il confié. Le harcèlement qu’il a subi s’est encore intensifié durant ses années au lycée. «Là, j’ai failli mourir. C’était vraiment très très dur. Je n’en pouvais plus. Ce qui m’a fait tenir, c’est ma famille et mes amis», s’est-il souvenu. Le jeune homme avait même pensé à se suicider, mais il n’aurait «jamais eu le courage de le faire», a-t-il précisé.