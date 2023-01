Rallye Dakar : Victime d’un accident, Stéphane Peterhansel jette l’éponge

Stéphane Peterhansel, au volant de son Audi hybride, a été victime d’un accident au km 212 de la 6e étape, entre Hail et Ryad, ce vendredi.

Le pilote de 57 ans, détenteur du record des victoires sur le Dakar avec 14 titres autos et motos confondues, a été victime de cet accident au km 212, alors qu'il était en tête de l'étape entre Hail et Ryad, longue de 560 km dont 358 km de spéciale dans le sable et les dunes.