Vianney : Victime d’un «déferlement de haine» sur Twitter

Vianney a confié qu’il recevait énormément de critiques sur le réseau social, depuis sa participation à «The Voice». Il s’en fiche complètement.

Le jury de «The Voice» en 2021: Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine (de g. à dr.).

Depuis sa médiatisation grâce au télécrochet de TF1, le chanteur de 30 ans est plus exposé que jamais. Chacun de ses passages ainsi que ses faits et gestes dans l’émission sont scrutés, décortiqués, analysés et bien souvent critiqués. En mal. Pas de quoi pourtant inquiéter Vianney.