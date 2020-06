Océane El Himer

Victime d’un fâcheux accident

La starlette de téléréalité Océane El Himer s’est fait bloquer le pied dans le métro. Elle se retrouve avec une rotule déplacée.

C’est un sale coup du sort que vient de subir Océane El Himer. Lundi 15 juin 2020, la candidate de téléréalité s’est méchamment blessée alors qu’elle prenait les transports publics. C’est sur Instagram qu’elle a d’abord posté un cliché où on la voit sur un brancard, le genou droit immobilisé. «Je suis tellement dégoûtée... Après cinq heures passées aux urgences, me voici enfin rentrée avec un pronostic de fracture et le marathon des examens ne fait que commencer. Merci à tous pour votre soutien», a-t-elle écrit en légende.

La Française de 26 ans, visiblement bouleversée, a ensuite donné plus de détails sur sa mésaventure dans une story Instagram. «Ce matin, j'ai eu un accident. Mon pied est resté bloqué dans le métro, en voulant le retirer, ma rotule s'est déplacée. Je n'arrive pas trop à en parler, ça me saoule», a-t-elle raconté, les larmes aux yeux. Du coup, la jeune femme aura une attelle à sa jambe pendant un mois et devra suivre un programme de rééducation pendant deux mois. Comme si cela ne suffisait pas, Océane craint de devoir subir une opération.

La belle est d’autant plus dégoûtée qu’elle se réjouissait de se dépenser à nouveau dans une salle de fitness, après cette période de confinement. «Et je me blesse en allant au sport», déplore-t-elle. Cet accident lui aura fait prendre conscience des imprudences à ne plus commettre dans les transports publics. «J’ai fait l'erreur d’avoir mes écouteurs et je n’ai pas entendu les portes du métro se refermer et mon pied s’est bloqué. Je me suis tapé une fracture en voulant le retirer... Après, ce qui m’étonne, c'est qu'il n’y avait même pas de sécurité et mon pied, si je n’arrivais pas à le retirer, clairement je partais avec», explique-t-elle.