Lionel Tim : Victime d’un guet-apens, il a été tabassé

L’ex-chanteur des Linkup, Lionel Tim, a été agressé en pleine rue par cinq individus. Il en resort traumatisé.

C’est un sacré choc que vient de vivre Lionel Tim. Mardi 2 février 2021, l’ex-membre du boysband Linkup, dans lequel était aussi un certain Matt Pokora, a été tabassé dans une rue parisienne par un groupe d’individus. Quelques minutes plus tard, l’ex-chanteur révélé dans «Popstars», en 2003, devenu chauffeur de salle pour des émissions, dont «TPMP», a raconté sa terrible mésaventure. «Je viens de me faire agresser à ce qui s’apparente à un guet-apens», a-t-il dit dans une vidéo sur Instagram .

Le Français de 43 ans a expliqué qu’il avait un rendez-vous à 10 heures du matin, à la suite d’une annonce qu’il avait publiée sur un site, afin de revendre son ancien smartphone. «Je suis arrivé sur place croyant que j’allais vendre mon téléphone et je me suis retrouvé face à cinq mecs. J’ai essayé de me défendre comme j’ai pu, j’ai pris des coups», continue-il. L’ex-collègue de Pokora, qui a reçu des coups de poings et des coups de pieds par ces hommes âgés d’une vingtaine d’années, avait heureusement gardé son casque de moto sur la tête pendant l’altercation. Après avoir porté plainte au commissariat, Lionel, encore traumatisé, a tenu à mettre en garde ses abonnés. «Je ne m’y attendais vraiment pas, ça peut nous arriver à tous, faites vraiment attention et prenez soin de vous», a-t-il conclu au bord des larmes.