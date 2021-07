VALAIS - Victime d’un guet-apens, un ado subit deux cents coups de poing et de pied

Cinq jours avant Noël 2020, une adolescente du district de Monthey, que l’on appellera Cindy*, dépose plainte contre David*, l’un de ses amis, pour une cause non connue. Le 10 janvier, le président du Tribunal des mineurs lui intime de garder le silence sur la procédure en cours et les personnes impliquées, faute de quoi elle se rendrait coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et passible d’une amende.