Cyberattaque : Victime d’un piratage, Samsung se veut rassurant

Les auteurs du vol de 190 Go données confidentielles mettant à mal la sécurité des smartphones Galaxy seraient les mêmes que ceux qui ont récemment ciblé le géant des puces Nvidia, à savoir le groupe LAPSUS$.

Samsung a confirmé avoir été victime d’un vol de données internes et du code source des appareils Galaxy de la société à la suite d’une cyberattaque. Le groupe de pirates LAPSUS$, le même qui a récemment mis à exécution un piratage contre le géant des puces et cartes graphiques Nvidia, en serait l’auteur, bien que Samsung n’a pas confirmé ou infirmé l’information, rapporte The Verge .

Malgré le vol de 190 Go de données confidentielles, dont apparemment les données liées au chiffrement et à la biométrie des smartphones de la gamme Galaxy, Samsung se veut rassurant: «Selon notre analyse initiale, la violation concerne certains codes sources relatifs au fonctionnement des appareils Galaxy, mais n’inclut pas les informations personnelles de nos consommateurs ou employés. Actuellement, nous ne prévoyons pas d’impact sur nos activités ou nos clients. Nous avons mis en place des mesures pour prévenir d’autres incidents de ce type et nous continuerons à servir nos clients sans interruption», a indiqué le géant sud-coréen dans une déclaration rapportée par Bloomberg et SamMobile.