Areuse (NE) : Victime d’un traquenard, une femme finit grièvement brûlée

Grièvement brûlée, la victime a été prise en charge pas le SMUR et des ambulanciers et transportée dans un hôpital universitaire romand. Alors que son état n’est pour l’heure pas connu, ses agresseurs courent toujours, indique la police cantonale neuchâteloise.

Cette affaire a nécessité l'intervention de quatre patrouilles de gendarmerie, d'éléments de la police judiciaire et du service forensique de la police neuchâteloise. Le DPS de Neuchâtel est intervenu avec quatorze pompiers et quatre véhicules, une ambulance et un équipage du SMUR.