Canton de Berne: Victime d’une arnaque, une retraitée est amendée pour blanchiment

Des arnaqueurs basés en Afrique ont vendu en 2022 du matériel sur Marketplace sans jamais l’envoyer aux clients. Ils ont ainsi volé environ 12’000 francs et fait transiter l’argent sur plusieurs comptes appartenant à une retraitée de la région de Thoune (BE). Cette dernière a été reconnue coupable par le ministère public bernois d’avoir participé au blanchiment de cet argent.

L’histoire commence en 2022 comme une banale arnaque sur Internet. La retraitée en question cède, via Facebook, à la demande d’un soi-disant général de guerre du Yémen en lui fournissant ses coordonnées bancaires et en lui versant l’argent nécessaire à l’achat d’un billet d’avion. Seulement, l’arnaque ne va pas s’arrêter là. La retraitée va aussi ouvrir deux comptes supplémentaires mis à la disposition des escrocs et leur donner accès à un service Twint. Les criminels ont ainsi pu bénéficier de plusieurs versements pour des ventes qui n’ont jamais eu lieu sur la plateforme Marketplace.

La justice a considéré que la victime était complice de cette arnaque aussi appelée «Money Mule». Ce d’autant plus qu’elle a ignoré les avertissements d’employés de banque et de son entourage. Le ministère public a estimé que dans le contexte, la Bernoise aurait dû supposer que ses comptes servaient à des activités criminelles. Reconnue coupable de blanchiment d’argent, elle écope d’une peine pécuniaire avec sursis et devra payer une amende et des frais à hauteur de 1950 francs.