Laverne Cox a vécu un moment traumatisant, dimanche 29 novembre 2020. L’actrice, qui se promenait avec une copine également transgenre, dans un parc de Los Angeles, a été victime d’une agression transphobe. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’Américaine de 48 ans a raconté qu’un homme était venu à leur rencontre pour leur demander l’heure, sur un ton agressif. En observant l’amie de la star qui regardait sa montre pour le renseigner, l’individu lui a lancé: «Garçon ou fille?» Outrée, celle-ci lui a alors dit «d’aller se faire foutre», ce qui l’a rendu fou furieux. «Le gars s’est mis à la frapper. Et mon amie s’est élancée vers lui. J’ai sorti mon téléphone, composé le 911 et tout à coup, c’était terminé. Il avait disparu», a expliqué la comédienne révélée dans la série «Orange Is the New Black».