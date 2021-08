Canton de Vaud : Victime d’une cyberattaque, Rolle ne cède pas au chantage

Fin mai, des données informatiques de l’administration communale ont été volées par un groupe de pirates et publiées sur le darknet. Une plainte pénale a été déposée.

Une cyberattaque a eu lieu le 30 mai dernier à l’administration communale de Rolle (VD). Des données ont été volées par un grand groupe de pirates répondant au nom de Vice Society, et ensuite publiées sur le darknet, révèle vendredi watson.ch . Dans le courant de l’après-midi, la Commune a précisé, via un communiqué, qu’«en proportion, le volume de données concernées est faible. Celles-ci ont été intégralement restaurées depuis des copies de sauvegardes récentes non touchées par l’attaque». Une plainte pénale a été déposée.

D’après le média numérique, parmi les données subtilisées et publiées sur la partie obscure du Net, on compte les boîtes mail de l'ancien syndic et du chef de l'administration, ainsi que des documents sur la planification financière de la municipalité. «On nous a piratés uniquement des mails, et ils ne contenaient aucune donnée sensible sur la commune», a confié la syndique actuelle Monique Choulat Pugnale à «24heures».