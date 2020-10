Internet : Victime d’une panne mondiale, Twitter mène l’enquête

Le réseau social américain a été affecté par une panne mondiale jeudi soir et cherche à comprendre les raisons de ce problème.

«Twitter a été à plat pour beaucoup d’entre vous et nous travaillons à un retour à la normale pour tout le monde», a tweeté le groupe californien. «Nous avons eu des problèmes avec nos systèmes internes et n’avons aucune preuve d’une faille de sécurité ou d’une attaque informatique».

Vers 23h40 GMT (01h40 en Suisse), il était possible d’effectuer certaines actions, comme retweeter un tweet, mais beaucoup d’utilisateurs ne parvenaient toujours pas à envoyer un nouveau tweet. Ils continuaient à recevoir le message affiché lors du début de la panne. «Un problème est survenu, mais ne vous inquiétez pas. Réessayez», indiquait le réseau à plusieurs utilisateurs qui essayaient de tweeter.

«Nos équipes enquêtent»

Sur le site Downdetector, des signalements d'internautes empêchés de se servir de la plateforme arrivaient de partout dans le monde, et plus particulièrement des zones densément peuplées aux Etats-Unis et au Japon. La panne semble avoir commencé vers 21H30 GMT (23h30).