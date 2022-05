Sydney Sweeney harcelée au Met Gala

Sydney Sweeney : Victime d’une remarque vulgaire au Met Gala

Sur le tapis rouge de la soirée, Sydney Sweeney a été interpellée par un photographe qui lui a demandé de «montrer ses seins». Tollé sur le Net.

Si elle était très glamour dans sa somptueuse robe blanche au Met Gala, lundi 2 mai 2022, à New York , Sydney Sweeney a été la cible d’un photographe très indélicat. Alors que l’actrice de la série «Euphoria», qui ne se sent pas prise au sérieux à cause de ses scènes hot , se trouvait sur le tapis rouge de la prestigieuse soirée, cet homme lui a lancé: «Est-ce que quelqu’un a des nichons comme les tiens ici? Allez, montre-nous tes seins!» L’ayant entendu, Sydney n’a pas interagi avec l’indélicat et s’est contentée de rire en lui tournant le dos.

Cependant, cette scène filmée et diffusée par le «New York Times» a provoqué un tollé sur le Net. Encore davantage mercredi 4 mai 2022, quand la tiktokeuse Sabrina Bergsten a dénoncé l’attitude du photographe en publiant ces images sur son réseau social. Sa vidéo avoisine aujourd’hui le million de vues. Selon elle, l’Américaine de 24 ans a carrément été victime de harcèlement sexuel de la part de cet individu. «C’est incroyable de constater qu’on peut être au top de sa carrière, se trouver à l’un des plus respectables événements de la mode et être sexuellement harcelée devant ses collègues et les caméras», a déploré Sabrina. D’autres internautes ont aussi réagi en disant que ce photographe n’avait pas été professionnel et qu’il aurait dû être aussitôt évacué de la soirée. «Sydney est une icône, elle mérite bien mieux que ça. Nous méritons toutes mieux que ça», pouvait-on aussi lire.