Vaud: Victime puis bourreau, il demande à être soigné

C’est le procès d’un prévenu hors norme qui s’est tenu devant la Cour correctionnelle, lundi à Yverdon. L’homme jugé n’était autre qu’une victime du sadique de Romont (FR). En 1987, Jean*, âgé de 16 ans, avait subi les pires atrocités de la part du tueur en série, qui l’avait laissé pour mort. Ce quinquagénaire, rasé de près et tiré à quatre épingles, qui comparaissait hier, est accusé d’avoir à son tour violé Tina*, âgée de 14 ans, en 2008. En 2015, il avait écopé de 3 ans et demi de prison pour des faits de même gravité perpétrés à la même période sur son fils et ses deux belles-filles. Il avait alors nié les faits.

Du déni à la reconnaissance

Ça n’a pas été le cas hier. Jean* a fait amende honorable. «Je reconnais les faits et je m’en excuse pleinement», a-t-il déclaré d’emblée, avant de préciser ne pas en avoir le moindre souvenir. Une amnésie pas forcément feinte, selon l’expert psychiatre présent, particulièrement pour un patient chez qui on a diagnostiqué «une modification durable de la personnalité après une catastrophe». Le changement de posture de Jean, passé du déni farouche à la reconnaissance de faits et aux excuses – y compris pour l’affaire jugée en 2015 –, a à la fois questionné et réjoui la Cour.