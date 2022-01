Berne : Victimes d’abus sexuels critiques envers l’accueil de la police

Toute personne qui porte plainte pour violences sexuelles doit se soumettre aux interrogatoires de la police. Beaucoup n’en sont pas satisfaites.

La présidente des Jeunes socialistes suisses, Ronja Jansen, n’est pas surprise des résultats de ce sondage. «Souvent, les victimes sont extrêmement traumatisées et devraient bénéficier d’une prise en charge très importante. Les situations qu’elles vivent peuvent déclencher d’autres traumatismes.» C’est une des raisons qui fait que de nombreuses victimes renoncent à porter plainte et qu’il existe de nombreux cas non déclarés. «Il faudrait des changements profonds» clame Ronja Jansen.