Thoune (BE) : Le prévenu aurait précipité ses victimes dans le vide

Indépendamment de leur âge, cet homme a pris pour proies des réfugiés afghans. Jusqu’à tuer. En mai 2019, un jeune Afghan de 18 ans avait été retrouvé mort dans les gorges de Gries. Quelques mois plus tard, un autre Afghan, âgé alors de 29 ans, a été retrouvé en sang, frigorifié et avec un pied cassé au même endroit. Il a témoigné ce jeudi au tribunal. L’accusé, âgé aujourd’hui de 65 ans, et le réfugié entretenaient une relation, «amicale et sexuelle».