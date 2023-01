Football : Victoire à l’arraché pour la Juventus

Comme mercredi contre la Cremonese (1-0), les joueurs de Massimiliano Allegri ont su être patients pour aller cueillir les trois points en fin de match grâce à une belle combinaison entre Leandro Paredes et Federico Chiesa conclue dans le but vide par le capitaine Danilo (86e).

Avec ce succès, le huitième de suite sans prendre le moindre but en championnat, les Turinois dépassent provisoirement l’AC Milan (troisième, à un point) et continuent surtout d’accroître la pression sur Naples, qui ne compte plus que quatre points de marge avant son déplacement chez la Sampdoria Gênes dimanche, lors de cette 17e journée de Serie A. Et ce avant le duel direct entre Napolitains et Turinois vendredi prochain.