E-sport Victoire alémanique dans le plus grand tournoi «Fortnite» de Suisse

La HeroFest, le plus grand événement de Suisse consacré au gaming et à l’e-sport, a débuté très fort samedi à Berne avec la finale de la Swisscom Gaming Cup sur «Fortnite». Au bout du suspense, ce sont les joueurs alémaniques Noahreyli, Phazes et Zaaqz qui ont remporté la compétition consacrée au battle royale d’Epic Games.