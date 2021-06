Football : Victoire anglaise, nul de l’Allemagne et des Pays-Bas

L’Angleterre s’est imposée en amical mercredi soir contre l’Autriche, alors que les Allemands face au Danemark et les Néerlandais contre l’Écosse n’ont pas gagné.

Bukayo Saka a marqué le seul but de la rencontre pour l’Angleterre contre l’Autriche.

Après avoir nettement dominé la première demi-heure de jeu, mais stérilement, les hommes de Gareth Southgate ont dû attendre pratiquement l’heure de jeu pour marquer en contre par Bukayo Saka (1-0, 57e) et faire ensuite le dos rond.

Le but de Saka (19 ans), après un contre rapide passé par Kane, Lingard et Grealish, a prouvé que cette équipe sera redoutable en transition, mais elle doit progresser en attaques placées.

Après l’ouverture du score, l’Autriche s’est montrée plus entreprenante, Marcel Sabitzer trouvant la barre d’une frappe du gauche à l’entrée de la surface (64e), avant qu’une tête de Michael Gregoritsch ne fasse passer des frissons dans les dos anglais (89e).

L’Angleterre affrontera, outre la Croatie, l’Écosse et la République Tchèque dans le groupe D, alors que l’Autriche sera dans le groupe C, celui des Pays-Bas, de l’Ukraine et de la Macédoine du nord.