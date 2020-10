Drôle d’affaire que celle traitée hier par la justice. Notamment parce que le délit jugé n’existe plus. Une apprentie de 19 ans comparaissait pour n’avoir pas respecté 2 m de distance avec trois copines. C’était lors d’une soirée au bord du lac, le 15 mai dernier. Une éternité en matière de Covid-19: les rassemblements de plus de 5 personnes étaient alors interdits et le port du masque était à peine recommandé dans les trains.