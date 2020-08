Après une longue et épique phase de groupes, les play-off de l’ESL One Cologne sur «Counter-Strike» se sont terminés dimanche sur une victoire aussi indiscutable qu’inattendue, celle des Danois de la team Heroic face aux Français de la team Vitality. Complètement en feu, les Nordiques ont écrasé la Ruche 3-0 lors de la finale européenne du tournoi, également surnommée «Cathédrale de CS:GO» en raison de son importance dans le circuit compétitif du jeu de tir de Valve. Le sacre de Heroic s’est toutefois fait sans public cette année: en effet, l’événement s’est déroulé en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, et a été divisé en quatre régions différentes.