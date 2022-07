Hippisme: Victoire de Gerrit Nieberg à Aix-la-Chapelle

Gerrit Nieberg lors du Grand Prix de Saint-Gall, en juin dernier. freshfocus

Aucun des 50’000 spectateurs n’aurait parié sur la victoire de Gerrit Nieberg dans le Grand Prix d’Aix-la-Chapelle, l’épreuve de saut d’obstacles la plus prestigieuse de la planète. Hormis peut-être son père et coach, Lars Nieberg, qui fut champion olympique, mondial et européen par équipes. Le jeune Allemand faisait figure d’outsider absolu, mais il l’a fait!



Et son triomphe, ce discret et modeste styliste le mérite. Parce qu’il a signé trois tours de rêve avec Ben (11 ans) et surtout osé une option presque impossible, en coupant devant le double, avec une précision parfaite. À l’arrivée, une bonne demi-seconde d’avance sur l’Écossais Scott Brash, le seul cavalier de l’histoire à avoir réussi le Grand Chelem Rolex, 2e cette fois-ci avec Hello Jefferson, après avoir pris tous les risques. Mais pas cette fameuse option!



L’Allemand Daniel Deusser espérait un doublé dans ce Grand Prix et dans le Grand Chelem, mais il prend la 4e place avec sa géniale Killer Queen, derrière le Belge Nicolas Philippaerts. Du côté suisse, c’est la déception. Seul qualifié pour la seconde manche, Steve Guerdat, 16e, et un Venard de Cerisy peut-être émoussé après son double sans-faute dans la Coupe des Nations, ont fauté sur deux larges oxers. Pius Schwizer, 22e avec Vancouver de Lanlore, et Martin Fuchs, 23e avec Leone Jei, n’avaient pas été assez rapides pour revenir dans la seconde manche.

La joie de Jérôme Voutaz

Ce dimanche avait commencé par la superbe victoire du meneur valaisan Jérôme Voutaz avec ses quatre agiles petits franches-montagnes dans la maniabilité d’attelage. Face aux meilleurs mondiaux, Voutaz a fait une démonstration pour battre sur le fil l’Australien Boyd Exell et distancer tous les autres. «Gagner ici, c’est un rêve!» disaient en chœur l’as de Sembrancher et son team. Au général, Exell est 1er (pour la dixième fois ici!) et Voutaz 11e.