Los Angeles : Victoire des Kardashian-Jenner contre Blac Chyna

Un jury a décidé que l’entrepreneuse ne toucherait pas un rond de la célèbre famille qu’elle accusait de diffamation.

Quelques heures avant le début du Met Gala, lundi 2 mai 2022, Kim et Khloé Kardashian ainsi que Kris et Kylie Jenner ont appris une excellente nouvelle: leur victoire contre Blac Chyna dans le procès que l’entrepreneuse de 33 ans avait intenté contre elles pour diffamation en 2017. L’ex-compagne de Rob Kardashian, qui aurait tenté de le tuer et avec lequel elle a une fille, accusait les quatre femmes d’avoir ruiné sa réputation et sa carrière et d’avoir poussé E! à annuler son émission de téléréalité «Rob & Chyna» après seulement une saison. Elle leur réclamait 100 millions de dollars.