Bataille du camembert : Victoire des petits producteurs contre les gros industriels

Depuis le 1er janvier, seuls les camemberts «de Normandie» sont autorisés à la vente en France, au contraire de ceux «fabriqués en Normandie».

Il y avait de quoi créer la confusion. Depuis plusieurs années cohabitaient les camemberts «de Normandie» et «fabriqués en Normandie». Le premier correspond à l’appellation d’origine protégée (AOP) et implique le respect d’un strict cahier des charges sur l’origine et l’utilisation des ingrédients. Il est principalement produit par de petits acteurs. Le second terme est essentiellement utilisé par des industriels qui ont fait le choix de ne pas utiliser de lait cru. Ils peuvent également simplement produire leur fromage dans une usine en Normandie à base de lait provenant d’autres régions.