Hockey sur glace : Victoire du HCC, Sierre battu

Neuchâtelois et Valaisans ont connu des fortunes diverses lors de la 13e journée de Swiss League, respectivement face à Grasshopper et Thurgovie.

En Swiss League, le HC La Chaux-de-Fonds a enchaîné un septième match d'affilée avec au moins un point récolté. À Oerlikon, les Abeilles ont battu Grasshopper 3-4 après les tirs au but. Les Neuchâtelois, qui menaient 0-2 d'entrée (buts d'Andersons et Ackermann) avant d'encaisser trois buts en six minutes au début du troisième tiers (3-2), ont arraché l'égalisation par Jaquet à la 58e minute. Sebastian Bengtsson a été le seul des douze joueurs à trouver la faille lors de la séance de tirs au but pour donner un point supplémentaire au HCC. Au classement, la Chaux-de-Fonds est désormais 2e, à sept points du leader Olten, vainqueur 5-2 des Ticino Rockets.