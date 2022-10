Football: Le SLO gagne le derby lausannois dans les arrêts de jeu

Deuxième derby citadin et première victoire pour Stade-Lausanne-Ouchy contre le Lausanne-Sport depuis août 2019 et quatre duels, samedi à la Pontaise. Un petit exploit long à se dessiner mais bien mérité qui a aussi vu le record de spectateurs pour un match du SLO être battu.

Encaisser un but peut, parfois, être le meilleur remède possible pour réveiller une équipe attentiste, voire léthargique. Le penalty transformé par le Stadiste Zachary Hadji - justement accordé par l’arbitre suite à une faute évitable de Husic sur Ajdini - au terme d’une première demi-heure largement dominée par le SLO a d’abord récompensé la bonne entame du SLO mais aussi eu le don de sortir le LS de sa torpeur.

Enfin une réaction du LS

Secoué par une opportunité stadiste de doubler la mise deux minutes plus tard - tir de Hadji détourné par Castella - par la perspective de subir son troisième revers de la saison, le leader de Challenge League a enfin haussé quelque peu son niveau de jeu et d’agressivité. Un changement d’attitude qui permettait à Labeau, bien lancé en profondeur par Coyle, de tester une première fois les réflexes de Da Silva (32e). Un très léger mieux qui trouvait une heureuse récompense lorsqu’un centre bas de Husic était conclu au deuxième poteau par Grippo sous le regard d’une défense spectatrice (42e). Une égalisation d’autant moins logique que le très remuant Hadji avait vu sa frappe, prise d’un angle fermé, heurter la barre trois minutes plus tôt.

La fatigue aidant, la suite était heureusement un peu plus ouverte et beaucoup moins hachée. Si SLO avait davantage la maîtrise du ballon, le LS trouvait, lui, plus d’espaces pour frapper en contre. Sur l’un d’eux, Koyalipou, entré pour Labeau, blessé, échappait à la défense stadiste avant de servir astucieusement Sanches. Plein axe à 9 mètres de Da Silva, le No 80 voyait toutefois sa reprise du pied gauche manquer de peu le cadre (61e).