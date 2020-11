États-Unis : Victoire d’Uber pour protéger son modèle économique

Uber et son concurrent américain Lyft refusent d’appliquer une loi californienne, entrée en vigueur en janvier.

La Californie a approuvé mardi la «Proposition 22», formulée par Uber et d'autres sociétés pour préserver leur modèle de plateformes avec des chauffeurs indépendants. Ce référendum était considéré comme déterminant pour la «gig economy» (économie à la tâche).

Revenu minimum garanti

Uber et son concurrent américain Lyft refusent d’appliquer la loi de l’État, entrée en vigueur en janvier, qui leur impose d’embaucher leurs dizaines de milliers de conducteurs, et donc de leur accorder des avantages sociaux (assurances maladie et chômage, congés payés, heures supplémentaires, etc). À la place, ils ont organisé un référendum sur un compromis.