Polynésie française: Victoire électorale des indépendantistes

Les indépendantistes ont remporté dimanche les élections territoriales en Polynésie française, une victoire qui leur garantit les rênes de la collectivité du Pacifique Sud pendant cinq ans et ouvre la voie à un éventuel référendum d’autodétermination.

En position de force

Cela donne aux indépendantistes la majorité absolue à l’Assemblée territoriale, avec 38 des 57 sièges, et les placent en position de force pour négocier un processus de décolonisation et un référendum d’autodétermination de ce territoire, grand comme l’Europe et qui regroupe cinq archipels à 17’000 km de Paris.