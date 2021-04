C’est la fin d’une longue bataille judiciaire. L’initiative «Genève zéro pub - Libérons nos rues de la publicité commerciale», qui avait abouti en 2018, pourra finalement être traitée au Conseil municipal de la Ville et faire l’objet d’un scrutin populaire. Un citoyen avait contesté la validité du texte devant plusieurs juridictions. Le Tribunal fédéral l’a finalement débouté. Dans leur arrêté, le 25 mars dernier, les juges de Mon-Repos ont estimé que l’initiative ne constituait pas une atteinte à la liberté économique et apparaissait comme conforme au droit supérieur: «Dans ces conditions, [elle] doit être déclarée valable et être soumise à votation populaire.»