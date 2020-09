Vevey : Victoire en justice pour Michel Agnant et Jérôme Christen

La Municipalité réclamait un million de francs à ses élus Michel Agnant et Jérôme Christen. La justice lui a donné tort.

Les municipaux de Vevey Michel Agnant (droite) et son collègue Jérôme Christen ont peut-être remporté une ultime victoire.

Les commandements de payer envoyés aux municipaux de Vevey Michel Agnant et Jérôme Christen ont été annulés par la justice. La Municipalité réclamait un million de francs à chacun des deux élus.

MM. Agnant et Christen s’étaient vus notifier une créance d’un million de francs chacun en mai 2019, puis une seconde fois en mai dernier. La Municipalité avait justifié cette démarche pour «la réparation du préjudice subi» par la Ville de Vevey.

Selon Me Chiffelle, la nature exacte de cet éventuel dommage n’a jamais été précisée. «On ne comprend pas les raisons d’un tel acharnement sur eux, avec en plus des montants qui sont loin d’être insignifiants», a-t-il relevé.

Saga judiciaire

Sur la forme, la justice a de toute façon estimé que la Municipalité veveysanne n’avait pas le droit d’envoyer de tels commandements de payer, a poursuivi Me Chiffelle. MM. Agnant et Christen devant se récuser, le quorum n’était plus atteint pour prendre une telle décision.