Football : Victoire et larmes pour la Juve, le derby romain pour la Lazio

La Juventus a poursuivi sa remontée au classement de Serie A en battant la Sampdoria 3-2 dimanche. Mais elle a perdu son chef d’orchestre, Paulo Dybala. La Roma, elle, a perdu des points.

La Juventus a poursuivi dimanche sa remontée au classement en battant la Sampdoria (3-2) lors de la 6e journée de Serie A, mais elle a perdu Paulo Dybala et Alvaro Morata, blessés et forfaits pour la venue de Chelsea en Ligue des champions mercredi. De son côté, la Lazio a remporté le derby romain contre la Roma (3-2).

Relégable après les quatre premières journées, la «Vieille dame» (9e) peut se féliciter d’avoir retrouvé cette semaine des résultats plus en rapport avec son standing et ses ambitions, après son succès mercredi à La Spezia (3-2), à défaut d’avoir résolu tous ses problèmes défensifs.

Les larmes de Dybala

Mais elle va maintenant accueillir le tenant du titre de la C1 Chelsea, mercredi, sans ses attaquants Dybala, sorti en larmes après seulement vingt minutes, et Morata, remplacé en fin de match (82e) après une alerte musculaire sur une frappe.

«Ils ne seront pas là contre Chelsea ni contre Torino (ndlr: 2 octobre). Ensuite, on verra après la pause» internationale, a expliqué l’entraîneur Massimiliano Allegri sur Sky Sport.

Leonardo Bonucci s’est ensuite chargé du penalty obtenu sur une main génoise (43e) et Manuel Locatelli a signé son premier but en Bianconero sur une remise en retrait de Dejan Kulusevski, le remplaçant de Dybala (57e).

Fébrilité défensive

«La phase défensive s’est plutôt bien passée, mais nous avons fait une erreur sur le corner du 2-1 et sur le 3-2 nous avons été pris en contre, ça peut arriver. Mais il faut conclure les matches plus tôt, on a eu l’occasion du 4-1», a reconnu Allegri, néanmoins «satisfait de cette première victoire à domicile, la deuxième de suite».