Golf : Victoire historique de Hideki Matsuyama au Masters d’Augusta

Hideki Matsuyama est devenu le premier Japonais à remporter un tournoi du Grand Chelem en gagnant le Masters d’Augusta, ce dimanche aux États-Unis.

Hideki Matsuyama a rendu une carte finale de -10, devançant d’un coup l’Américain Will Zalatoris et de trois coups les Américains Xander Schauffele et Jordan Spieth.

Sur le célèbre parcours géorgien, le golfeur de 29 ans a démarré son dernier tour avec quatre coups d’avance. Il n’en comptait plus qu’un, 18 trous plus tard, sur l’Américain Will Zalatoris, auteur d’une superbe performance pour sa première participation. Suffisant néanmoins pour s’adjuger cette 85e édition, durant laquelle un autre américain, 6e mondial celui-là, Xander Schauffele, l’a fait tanguer en fin de parcours, avant de craquer et finir à trois longueurs comme Jordan Spieth à la 3e place.